Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, agissant en appel de police, a confirmé mardi une peine de cinq ans, assortie d'un sursis de dix mois, prononcée en septembre par le tribunal de police contre un jeune homme responsable d'un accident mortel survenu à Hyon le 3 septembre 2020. Trois jeunes avaient perdu la vie. Le tribunal a par ailleurs décidé d'une déchéance à vie du permis de conduire alors que le tribunal de police avait prononcé une période de cinq ans. Le tribunal s'est opposé à la mesure de sursis probatoire plaidée par la défense compte tenu de la gravité des faits, des antécédents judiciaires du prévenu et du nombre de victimes.

Le chauffeur, qui a longtemps nié avoir été au volant de la voiture avant de passer aux aveux devant le tribunal de police, était alcoolisé, et il roulait sans permis au volant d'une voiture non assurée. "Des jeunes passagers vous avaient accordé leur confiance et confié leur vie", a déclaré le tribunal.

Prévenu d'homicides involontaires, de coups et blessures involontaires, de conduite sous influence de l'alcool, de défaut d'assurance, d'immatriculation et de contrôle technique, le jeune homme avait été condamné à une peine de cinq ans de prison, dont dix mois avec sursis, par le tribunal de police.

Le 3 septembre 2020, l'Audi A3 dans laquelle se trouvaient le prévenu et les victimes, âgées de 27, 19 et 16 ans, avait violemment percuté une Suzuki sur la chaussée de Maubeuge à Hyon. Les deux occupants de la Suzuki ont été blessés.

Le prévenu avait dix-sept condamnations pour faits de roulage à son actif et il était déchu de son permis au moment des faits.