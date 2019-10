Il faut encore évaluer l'état du revêtement de l'autoroute puisque la résine perdue cette nuit sur la chaussée est corrosive.

Il y a déjà plus de 10 heures maintenant qu’un camion immatriculé en Italie s’est couché sur le flan, à hauteur de Maisières, alors qu’il circulait sur la E19 dans le sens Bruxelles-Mons-Valenciennes, et que l’autoroute est donc fermée dans les deux sens de circulation. À l’approche des heures de pointe, les autorités locales et les différents services d’intervention préconisent de la patience bien sûr, mais également le respect des déviations mises en place.

Celles proposées dans le courant de la nuit et tout au long de la journée restent d’application. Vers la France, une déviation est mise en place via la sortie Mons-Est vers le R5a, puis la route industrielle N552, pour remonter sur l'autoroute à Saint-Ghislain. Vers Bruxelles, les automobilistes sont invités à prendre la sortie Nimy-Maisières vers la N552, en direction d'Obourg, pour y reprendre l'autoroute.

La N6 est aussi fermée dans les deux sens entre les bornes kilométriques 50 et 51. Pour les camions, un itinéraire L a été mis en place. Selon les dernières informations, les services sont également sollicités pour apporter quelques vivres et de l’eau aux usagers qui sont toujours à l’arrêt entre Mons et Saint-Ghislain, depuis plusieurs heures, étant donné les conditions de circulation extrêmement pénibles et difficiles. Des conditions qui ne devraient pas revenir à la normale avant encore plusieurs heures.

Il semble en effet que la cuve du camion accidenté ait pu être en grande partie vidée et transvasée dans une autre cuve. Mais à ce stade, il est impossible de se prononcer sur les quantités de résine qui se sont déversées sur la chaussée et dans la nature. Seul un pesage du poids lourd devrait permettre de l’évaluer. Dans l’intervalle, il est impossible d’envisager une réouverture de l’autoroute très prochainement. Le véhicule devra encore être évacué et surtout, l’état du revêtement évalué.

Rappelons en effet que la réside perdue sur la chaussée cette nuit est, en plus d’être hautement inflammable et toxique, corrosive.