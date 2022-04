© U.P.

Il va y avoir du changement dans les poubelles montoises. Dès le 7 novembre 2022, Hygea mettra en place son nouveau schéma de collecte, déjà éprouvé dans plusieurs communes couvertes par l'intercommunale de gestion des déchets. Il s'agira de collecter les déchets organiques séparément et d'instaurer la collecte des papiers et cartons dans des conteneurs.

Le projet d'une collecte séparée des déchets organiques découle d'une obligation régionale. Un citoyen produit en moyenne 70 kilos de déchets organiques par an et la Région wallonne voudrait les valoriser via le compost ou le biogaz. Le nouveau plan déchets wallon adopté en 2018 prévoyait que d'ici 2025, les déchets organiques devront être collectés en une fraction séparée. L'échéance a été avancée à fin 2023 par l'actuel gouvernement.

Concrètement, à partir du 7 novembre, et selon un calendrier de collecte qui sera communiqué préalablement, cinq modes de collecte seront mis à disposition des Montois. La collecte des déchets organiques se fera via un sac vert de 20L. Les citoyens pourront y placer leurs déchets de cuisine ainsi que les petits déchets de jardin (plantes, fleurs fanées...)

Celle des déchets résiduels se fera via un nouveau sac moka de 25 ou 50L. Les citoyens pourront y placer tous les déchets qui ne sont pas collectés sélectivement (autres que collectes d’organiques, de PMC, de papiers-cartons, recyparcs et bulles à verre) et qui finissent à l'incinérateur. La fréquence des deux collectes doit encore être précisée.

En complément à la collecte en porte-à-porte, des points d'apport volontaires seront répartis sur le territoire du grand Mons et accessibles pour les citoyens qui auront préalablement acheté un badge d’ouverture. Ils sont réservés aux déchets résiduels.

La collecte des papiers cartons se fera donc via un conteneur d'une contenance de 240 litres par défaut. Les citoyens peuvent demander un autre volume en contactant le 0800/11.799. le conteneur sera livré gratuitement et pourra être présenté à la collecte, toutes les 4 semaines, sans limite de poids. Cette collecte en conteneur doit permettre d’améliorer la propreté publique, en évitant l’envol des matières quand le vent souffle. Elle doit aussi améliorer les conditions de travail du personnel de collecte qui ne doit plus soulever ces déchets.

A noter que certaines rues seront en dérogation. "Certaines rues et trottoirs ne sont pas adaptés à la collecte en conteneur", nous précise Hygea. La collecte s'y poursuivra donc en vrac, selon une fréquence restant à déterminer. Les citoyens concernés seront avertis dans un courrier qui leur parviendra dans le courant de la semaine.

Période de transition

Enfin, rien ne change pour, toujours récoltés dans un sac bleu.Les nouveaux sacs seront vendus dès le 1er septembre et les sacs moka acceptés dès cette date. Une période de transition sera prévue du 7 novembre au 7 janvier 2023., précise Hygea. Il sera également possible d'échanger les rouleaux de sacs blanc non entamés.

Après Seneffe et Binche en 2020, Écaussinnes, Soignies, Quévy et Frameries en 2021, la Ville de Mons vient compléter la liste des communes au sein de l’intercommunale Hygea adoptant le nouveau schéma de collecte. Si la transition a parfois été difficile à intégrer pour certains, ce nouveau schéma a globalement permis de faire baisser le volume de déchets collectés dans les communes concernées.