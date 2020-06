Mineur au moment des faits, Brandon Kempfer est jugé par une chambre spécifique du tribunal correctionnel, après le dessaisissement du tribunal de la jeunesse.

Le tribunal correctionnel de Mons juge ce lundi Brandon Kempfer (23 ans), prévenu pour des coups ayant entraîné la mort d'Arabe Wislet sur la Grand-Place de Mons, le 28 juin 2014. Le jeune homme était mineur au moment des faits, qu'il conteste. Me Mayence, avocat des parties civiles, soutient qu'il s'agit d'un meurtre. Le 28 juin 2014, vers 4h, Arabe Wislet, serveur dans un café de Mons, et son collègue avaient été agressés par une bande de jeunes sur la Grand-Place. Frappé à la tête, la victime avait été emmenée à l'hôpital. Elle était décédée le 4 août 2014, sans jamais avoir repris connaissance.

Le tribunal correctionnel a condamné, voici quelques semaines, plusieurs jeunes impliqués dans cette bagarre. Ils ont écopé de peines avec sursis et de travail. Le jugement a toutefois été frappé d'appel. Mineur au moment des faits, Brandon Kempfer est jugé par une chambre spécifique du tribunal correctionnel, après le dessaisissement du tribunal de la jeunesse. Soupçonné d'avoir porté les coups mortels, Kempfer conteste avoir participé à cette bagarre, arguant qu'il n'existe aucun élément matériel à charge alors que des témoins attestent de sa présence.

"Il était porteur d'un coup de poing américain et de coups sur Arabe Wislet, plusieurs témoins l'attestent", a insisté lundi Me Mayence, avocat des parties civiles. L'avocat a demandé au tribunal de requalifier les préventions de coups et blessures ayant entrainé la mort en meurtre et de se déclarer incompétent. Le ministère public, quant à lui, a rappelé les antécédents judiciaires de Brandon Kempfer. Le jeune homme a été souvent impliqué dans des bagarres à coups de poing et il niait toujours les faits. Vols, tentatives de vol et détention d'armes figurent sur son casier judiciaire.

Concernant les faits, le ministère public estime qu'il s'agit d'une association meurtrière dans le chef de jeunes, habitués de la Place du Marché aux herbes, qui avaient envie de se bagarrer le soir du 28 juin 2014. "La victime, au sol, a reçu au moins deux coups à la tête. L'auteur de ces coups ne peut être que Brandon Kempfer. Il s'en est d'ailleurs vanté auprès des autres", a poursuivi le procureur, qui a requis une peine d'une extrême sévérité qui ne peut pas dépasser cinq ans de prison.

En octobre 2019, Kempfer a écopé de 23 ans de réclusion criminelle devant la cour d'assises du Hainaut pour un vol avec meurtre commis la nuit du 20 au 21 octobre 2016 à Roisin. Là aussi, il avait nié les faits. "Nous sommes donc devant un double meurtrier", a conclu le procureur du roi, qui s'est opposé à une absorption de peine.

La défense plaide le doute

Me Henry Van Malleghem, avocat de Brandon Kempfer, prévenu de coups mortels sur Arabe Wislet, a plaidé le doute devant le tribunal correctionnel de Mons. La défense estime que le doute doit profiter au prévenu dont le cas a fait l'objet d'une mesure de dessaisissement par le tribunal de la jeunesse. Brandon Kempfer conteste les faits reprochés.

Me Van Malleghem est revenu sur ces témoignages et notamment sur l'un d'entre eux dans lequel les autres protagonistes, jurant de se couvrir mutuellement, ont chargé Brandon Kempfer. Lors de leur procès, ils avaient aussi rejeté la faute sur Kempfer.

Pour la défense, il existe des éléments douteux dans le dossier répressif et ce doute doit engendrer un acquittement. Dans le cas contraire, une absorption a été plaidée. En octobre 2019, Brandon Kempfer a écopé de 23 ans de réclusion criminelle devant la cour d'assises du Hainaut pour un vol avec meurtre commis la nuit du 20 au 21 octobre 2016 à Roisin. Durant sa jeunesse, il a été placé à plusieurs reprises en IPPJ à la suite de délits.

Le jugement sera prononcé le 7 juillet à 9h.