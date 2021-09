Après avoir envahi les rues de Barcelone et de Paris, les pâtisseries à la forme de pénis feront prochainement leur apparition dans les rues de la Cité du Doudou. Al’Keketerie ouvrira ses portes à la rue de la Chaussée, dans le haut du piétonnier et donc à deux pas de la Grand-Place, le 15 octobre prochain. Le concept a de quoi séduire et faire sourire les plus gourmands ou les simples curieux. À n’en pas douter, les photos de keket’ se multiplieront sur la toile dès le premier jour.

Pour Sara Barcellona, il s’agira surtout d’une nouvelle aventure. "Je tiens déjà plusieurs commerces franchisés et j’avais l’envie de faire autre chose", explique la jeune femme. "J’ai découvert le concept à Barcelone et ensuite à Paris, où le succès est phénoménal. Certains clients font entre 40 minutes et une heure de file pour acheter une pâtisserie. J’ai d’abord hésité, ce sont finalement mes amies qui m’ont poussé à franchir le pas."

15 centimètres de plaisir, voilà la promesse formulée par la gérante. "Il ne s’agit pas d’une gaufre mais bien de pancakes, que l’on enrobe de chocolat et de sucrerie. El’kekete du Doudou sera par exemple composée de chocolat citron vert et de vermicelles. La montée du désir sera quant à elle faite de chocolat blanc et de caramel." À ce stade, huit keket’ différentes seront proposées. Mais la diversité des produits fera la richesse de cette enseigne originale.

"C’est la marque de fabrique de la boutique mais on proposera aussi des fraises enrobées de chocolat (huit sortes seront disponibles), des milk-shakes, des cafés et des biscuits artisanaux qui pourront, eux aussi, prendre l’une ou l’autre forme érotique. Des box (fun délire ou love) seront également proposées et pourront être livrées à domicile le week-end." Lors des occasions et des fêtes, par exemple halloween ou Noël, des keket’ spéciales seront imaginées.

Sara Barcellona y croit, elle est convaincue que les Montois surmonteront leur éventuelle pudeur. "Il faut vraiment voir ça comme quelque chose de fun. Je suis quelqu’un de très souriante et je considère que rire, c’est réussir. Au-delà du côté marrant du concept, nous proposerons des pâtisseries qui sont faites minute, et qui sont donc fraiches et bonnes. C’est donc un moment de plaisir gustatif avant tout !"

Montoise d’origine, la commerçante a d’abord eu la possibilité d’ouvrir l’établissement en province de Namur. C’est finalement dans sa ville de cœur qu’elle a souhaité s’implanter. "Nous serons les premiers de Belgique. Si c’est quelque chose qui fonctionne bien, j’envisagerai d’en ouvrir dans plusieurs autres villes." À quelques semaines de la grande ouverture, l’heure est aux derniers préparatifs.

Dans un premier temps, seule la vente à emporter sera proposée. Il sera ensuite possible de savourer l’une ou l’autre pâtisserie érotique sur place. L’ouverture d’Al’Keketerie permettra la création de plusieurs emplois : une ouvrière et une pâtissière seront engagées à mi-temps tandis que des étudiants seront appelés en renfort.