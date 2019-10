Samedi, Mons accueillait la 32e édition du Beatles Day. Alors que l’événement a pris une stature internationale, son organisateur, Alain Cardon, nous dévoile les dessous de la Beatles Mania.

Quel bilan tirez-vous de cette 32e édition du Beatles Day ?

Je suis vraiment heureux. Il y a eu beaucoup de monde, plus encore que l’année dernière. Nous sommes tombés à court de bracelets, ce qui est plutôt bon signe. On rencontre à la fois des fans de la première heure, mais aussi des gens qui découvrent pour la première fois les Beatles, certains parents venant avec leurs enfants. C’est un phénomène intergénérationnel qui contribue au caractère convivial de l’événement. Et il y a des gens qui viennent de toute l’Europe.

Comment est venue l’idée d’organiser il y a 31 ans une convention autour des Beatles à Mons ?

Avec des amis également fans des Beatles, nous étions allés à Liverpool en 1987 pour les 20 ans de Sergent Peppers. C’était pour nous un véritable pèlerinage à la Mecque, on y a découvert la caverne d’Ali Baba. En revenant, je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose à Mons. J’ai la bosse de l’organisation, j’avais déjà lancé d’autres événements. Toujours bénévolement et par passion. Je pense que ça joue pour beaucoup dans la qualité des événements.

Le Beatles Day en 1988, ça ressemblait à quoi ?

On avait envahi le Waux-Hall. Il y avait trois groupes et on avait fait venir des vendeurs de vinyles. On appelle ça des dealers. Évidemment, quand est paru dans la presse qu’il y avait des dealers au Waux-Hall, ça a fait polémique. La police et la BSR avaient débarqué avec des chiens pour effectuer des contrôles ! Je me souviens aussi d’Anglais qui s’étaient jeté sur la Saint-Feuillien et avaient terminé couchés sur les tables. Mais c’était bon enfant et convivial, comme la musique des Beatles.

Vous imaginiez que le Beatles Day prendrait une telle ampleur et continuerait à attirer les foules, 31 ans plus tard ?

Pas du tout. Mais j’aime ça, c’est la passion qui me fait vivre, je ne pourrais pas arrêter.

Un souvenir qui vous a marqué au cours de ces 32 éditions ?

Nous avions reçu la sœur de George Harrisson. Cette année-là, il y a un groupe qui nous emmerdait à enchaîner répétition sur répétition avant le concert plutôt que de faire un simple soundcheck comme font tous les bons groupes. La salle de concert était fermée pendant qu’ils répétaient. Et ça durait tellement que le public commençait à s’impatienter devant les portes. Je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose. J’ai fait venir une table et j’ai demandé à deux musiciens de monter dessus pour faire une petite animation, histoire de faire patienter le public. La sœur d’Harrisson est montée sur la table et a commencé à chanter avec eux. Elle avait 63 ans et un charisme terrible. Elle a fait chanter le public. Les gugusses qui devaient faire leur concert juste après avaient l’air malin.

Qu’est-ce qui explique selon vous que la Beatles Mania perdure si longtemps ?

C’est la qualité de la musique Beatles qui explique ça. Aujourd’hui, on a de la musique Kleenex, on écoute une fois et puis on jette. C’est toujours la même chose, c’est mécanique. Les Beatles et d’autres étaient de vrais musiciens. Ils ne pouvaient pas compter sur des machines pour faire le travail à leur place.

Ils ont aussi grandement influencé la musique pop que l’on écoute encore aujourd’hui…

C’est certain. Quand les Beatles sont arrivés, la musique stagnait à ce moment-là et ils ont apporté quelque chose de nouveau. Et ça continue d’influencer la musique d’aujourd’hui que les jeunes écoutent. C’est pourquoi je pense qu’il faut leur faire écouter la musique des Beatles. Ça ne peut qu’accrocher.

Les 50 ans d'Abbey Road

Cette 32e édition du Beatles Day coïncide avec le 50e anniversaire d’Abbey Road. En amont de la convention, Alain Cardon avait déjà marqué le coup en photographiant les acteurs de la Procession du Car d’Or sur des passages cloutés, comme les Beatles l’avaient fait sur la mythique pochette de leur dernier album. Ces photos ont fait l’objet d’un livre paru aux éditions du Rapois. Elles étaient également exposées lors du Beatles Day.

"L’anniversaire de cet album a joué dans le succès de cette édition du Beatles Day , explique Alain Cardon. C’est un album particulier. C’était le dernier avant la séparation. On sent quand même une sérénité dans les morceaux qu’on ne retrouvait pas dans le Double Blanc , même si c’est aussi un monument. Savaient-ils qu’ Abbey Road serait le dernier ou pas ? On ne le saura jamais. Mais on sent que c’est un album très abouti."