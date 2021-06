En matière d’art, Alfredo Longo ne manque pas d’inspiration. Auteur de nombreuses œuvres monumentales, notamment le cœur d’Havré, et à l’origine de l’ouverture de la St Argallery, il ouvrira, ce samedi matin dans la rue d’Havré, le Studio33, un espace destiné à accueillir des artistes en devenir ou des artistes confirmés. Les œuvres de Tristan Dubois, Alexandre Nicolas, Bertrand Lefebvre, Olivier Bertrand, François Grimoin, Stéphane Braud, Embise, Prooz, David Terrazzano et Alfredo Longo seront exposées.

"Le projet Studio 33 a vu le jour pendant le confinement", explique ce dernier. "François Grimoin, photographe, et moi-même avait trouvé cet espace et immédiatement pensé qu’il pourrait être parfaitement adapté à la création d’un espace culturel. Il ne s’agit pas d’une galerie et on refuse cette appellation car il y a une notion commerciale derrière ce terme. Ici, il s’agit réellement d’un espace d’échanges entre les artistes et les visiteurs."

En effet, le concept se veut aussi simple que possible. "Si un client aime une œuvre, il appelle l’artiste, ils échangent autour de celle-ci, ils évoquent les modalités pratiques pour en boucler la vente. Ce que l’on propose, c’est le chemin le plus court entre l’artiste et le citoyen, sans intermédiaire ni vendeur. Le confinement nous a mis en difficulté en tant qu’artistes car les galeries étaient fermées. D’où l’idée de lancer ce nouveau concept."

Alfredo Longo et François Grimoin entendent ainsi mettre en valeur le travail des artistes de la région, mais pas seulement. "Lors de mes voyages, j’ai eu l’opportunité de rencontrer de très nombreuses personnes qui ont déjà pignon sur rue dans leur pays. Beaucoup se sont déjà dit ravies de pouvoir venir exposer chez nous. Nous nous inscrivons vraiment dans une démarche volontariste, on tentera de proposer un maximum de choses pour montrer toute la diversité de l’art."

Le studio 33 ouvrira ses portes au public ce samedi entre 10 heures et 18 heures. Le lendemain, il sera accessible entre 14 heures et 18 heures. Plusieurs dates sont par ailleurs annoncées pour le vernissage : du 20 au 27 juin, les 4 ou 25 juillet, les 8 ou 20 août. Mesures sanitaires obliges, les inscriptions sont souhaitées via alfredo.longo7@icloud.com.