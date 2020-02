L'adolescente a quitté son domicile le 2 février dernier et ne s'est plus manifestée depuis.

À la demande du parquet de Mons et en collaboration avec Child Focus, la police diffuse vendredi un avis de disparition concernant Anna Ghilain, âgée de 13 ans, à Jemappes (Mons).

L'adolescente a quitté son domicile situé avenue de Liège à Jemappes le dimanche 2 février 2020. Elle ne s'est plus manifestée depuis.

La jeune fille mesure 1m56 et est de corpulence mince. Elle a les yeux bleus et de longs cheveux blonds avec des mèches plus claires. Elle pourrait porter un gilet gris clair à capuche bordée de fourrure et des baskets noires.

La police invite toute personne qui aurait pu voir Anna Ghilain, ou qui connaîtrait l'endroit où elle se trouve, à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300 ou via Child Focus au 116.000.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu