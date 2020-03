Bientôt à l'affiche de Kaamelott, Anne Girouard fait partie du jury de cette 35e édition.

Elle tourne actuellement sur les planches avec une pièce de Georges Perec. Elle joue aussi devant les caméras et se trouve à l'affiche de Papi Sitter. On l'a également vu à la télévision où elle campait notamment le rôle de Guenièvre dans la série-culte Kaamelott. Actrice tout-terrain, Anne Girouard va poser ses valises dans la Cité du Doudou durant une semaine pour rejoindre le jury du Festival de Mons.

Pendant une semaine, vous allez visionner de nombreux films et en débattre avec les autres membres du jury présidé par Richard Anconina. Vous êtes préparée?

C'est la troisième fois que je participe à un jury. On me le propose souvent, mais ce n'est pas toujours facile de pouvoir bloquer une semaine. C'est en tout cas un exercice que j'adore. Voir des films toute la journée, rencontrer des gens, échanger avec les spectateurs et parler du cinéma qui me passionne… C'est évidemment un grand plaisir. Je ne connais pas personnellement les autres membres du jury, je suis d'autant plus ravie de pouvoir les rencontrer. Et ça se passe à Mons, une ville que je connais déjà pour y être venue jouer à plusieurs reprises.

Entre le théâtre, le cinéma ou la télévision, vous avez une préférence?

Je viens du théâtre, c'est ma première famille. Mais ce que j'aime avant tout, c'est jouer. Ce sont des exercices différents, les énergies ne sont pas les mêmes. Au théâtre, il y a ce contact avec le public. Entre les répétitions et les représentations, on ne s'ennuie jamais. Au cinéma, on peut s'ennuyer sur un tournage. Il faut pouvoir canaliser son énergie et être prêt dès qu'on entend "moteur". Mais ce que j'aime au cinéma, c'est qu'on peut transmettre quelque chose rien qu'en levant un sourcil. Ce qui n'est pas possible au théâtre évidemment.

Vous avez fait une licence en philosophie avant de mener des études d'arts dramatiques. Quand et comment avez-vous su que vous vouliez devenir actrice?

J'ai commencé le théâtre quand j'avais 15 ans, dans un conservatoire régional. Ça m'a toujours passionné, mais personne autour de moi n’était dans ce milieu et je n'imaginais pas que je pourrais en faire un métier. J'ai donc suivi des études en philosophie avec des parents qui me poussaient aussi vers quelque chose d'un peu plus sécurisant. Mais j'ai continué le conservatoire parallèlement et je travaillais aussi comme serveuse. Mes journées étaient bien remplies! Ensuite, j'ai pu entrer à l'ENSATT où quelques élèves seulement étaient pris sur 1000 candidats. C'est là que je me suis dit que j'allais en faire mon métier.

Le tournage du film Kaamelott est terminé et le premier volet de la trilogie sortira en juillet. Ça s'est bien passé?

Malheureusement, j'ai une clause de confidentialité et je ne peux pas en parler!

Rassurez-nous tout de même, il ne faudra plus attendre dix ans pour la suite?

La suite dépendra de comment sera reçu le premier volet. Mais non, je ne pense pas qu'il faudra attendre si longtemps.