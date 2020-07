En 2018, Anthracit lançait sa plateforme en ligne permettant à tout un chacun de réaliser un devis de menuiserie depuis chez lui, en quelques minutes à peine. La société montoise a eu du flair puisque pendant la crise et le confinement, cette dernière n’a pas vu ses activités diminuer, que du contraire. Professionnels et clients se sont davantage tourner vers cette alternative innovante.

Cette dernière est née de la propre expérience de Chakib Zadazi, administrateur. "Je suis parti d’un constat : les gens veulent tout, tout de suite", explique-t-il. "Notre plateforme permet aux clients d’obtenir un devis en quelques minutes, sans devoir attendre qu’un professionnel vienne sur place. Des tutoriels leur expliquent comment prendre des mesures fiables, ils complètent les données et une fois la démarche finalisée, un professionnel prend le relais."

Sans pour autant qu’un engagement soit signé. "L’objectif, c’est d’avoir un devis établi, pas une commande. Une fois qu’un accord est conclu, on revient "à la normale", c’est-à-dire à la rencontre entre le client et le professionnel et à la pose des châssis, portes, fenêtres ou volets." Pour le professionnel aussi, les avantages sont nombreux. Référencés sur la plateforme, ils gagnent en visibilité comme en temps. Ils fixent leurs propres prix et la plateforme ne prend pas un centime sur la main d’œuvre.

« Notre métier est lui aussi en plein changement. Aujourd’hui, les clients n’ont plus l’envie ni le temps de rencontrer dix professionnels pour établir un devis. De même pour ces derniers qui passent parfois beaucoup de temps sur un devis sans pour autant obtenir le chantier. La crise a encore renforcé cette optique. » En effet, malgré le déconfinement, certains clients restent frileux à l’idée de faire entrer quelqu’un chez eux pour des travaux qui, bien souvent, ne sont pas urgents.

"Pendant la crise, entre mars et mai, nous avons enregistré une augmentation de près de 50% de demandes. Les gens étaient chez eux, ils avaient plus de temps à consacrer à leur habitation et aux petits travaux de rénovation qu’ils souhaitaient entreprendre. Nous restons persuadés qu’une solution comme Anthracite apporte des réponses à un réel besoin."

Notons encore qu’Anthracit répertorie les professionnels les plus proches du client et propose un tarif identique pour tous.