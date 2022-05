U.P. avec A.Lcx

L'affiche du concert du Doudou était l'un des suspenses de cette nouvelle édition de la Ducasse de Mons. A l'occasion de la conférence de presse relative au programme des festivités, la Ville de Mons a levé le voile sur l'affiche du concert du Doudou, nouvelle mouture. C'est donc Antoine Delie qui vient alimenter l'affiche de cette année. A noter que la Ville de Mons communiquera d'autres noms dans la semaine. Ancien talent de The Voice Belgique et The Voice France, le jeune borain a récemment sorti un premier album, Peter Pan.

Pour rappel, cette édition 2022 connait un changement de taille au niveau de l'organisation, la Ville de Mons ayant décidé d’octroyer l’organisation du concert du vendredi soir à la RTBF. Une annonce qui avait créé la polémique, puisque c'est Sud Radio qui l'organisait depuis 1996. Le média, représenté par Natacha Delvallée, est d'ailleurs à la base du concept, créé en 1992. Cette année, après une procédure négociée sans publicité préalable, à laquelle seul la RTBF a répondu, Sud Radio s'est donc retrouvée exclue et contrainte d'abandonner le concept qu'elle avait créé…

Plus d'infos à venir…