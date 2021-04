La pollution et l’écologie sont au cœur des préoccupations de nombreux citoyens. De nombreuses méthodes existent afin de diminuer sa consommation annuelle de déchets. L’intercommunale Hygea propose d’ailleurs des formations gratuites au compostage dans ce même but. Elles auront lieu tout au long de l'année, de février à novembre.

Le compostage présente de nombreux intérêts. "Le compostage permet de traiter de manière non polluante les déchets organiques", explique l’intercommunale Hygea. "Il permet également de disposer d’engrais de qualité pour le potager et le jardin. Le compostage présente également des aspects pécuniers intéressants puisque la diminution de déchets qu’il entrainera, réduira l’utilisation de sacs poubelles tout comme les déplacements vers les récyparcs."

Deux types d’ateliers seront proposés aux citoyens volontaires. "Il y aura des ateliers compost d’une durée de 2h30", poursuit l’intercommunale. "Tous les trucs et astuces pour réaliser un bon compostage y seront donnés. Les participants auront également la possibilité de s’équiper de matériel de compostage à prix coutant." Ces ateliers seront disponibles de mai à octobre. Le calendrier détaillé est disponible sur le site d’Hygea : www.hygea.be.

Le second type d’ateliers propose des formations plus complètes afin de maitriser les aspects théoriques et pratiques du compostage. Neuf séances gratuites d’une durée de trois heures seront accessibles aux citoyens volontaires. Ces derniers recevront un certificat au terme de ces séances. Ils rejoindront également la grande famille des guides composteurs de l’intercommunale. Cette formation débutera le 10 mai à 18h à Havrè. Les horaires complets ainsi que les inscriptions sont disponibles sur le site d’Hygea : www.hygea.be.