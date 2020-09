C'est un grand moment que s'apprête à vivre le chocolatier Camille Druart. Ce lundi 21 septembre, les amoureux de chocolat pourront à nouveau se rendre dans sa boutique, totalement reconstruite après les graves coulées de boue et inondations du printemps 2018., confie le chocolatier honnellois.

Toujours installé à côté de son atelier à Angreau, le magasin respire la nouveauté. "Comme pour l'atelier, tout le bâtiment et les toitures du magasin ont été refaits. L'atelier était déjà terminé en début d'année mais pas le magasin. Il est désormais prêt à accueillir les clients dans un décor accueillant. Nous en avons profité pour repenser le concept en composant avec des rappels du passé et une volonté que les clients se sentent comme s'ils venaient dans notre salon."

© DR



Avant cette photo de l'entrée, Camille Druart n'a d'ailleurs volontairement publié aucun cliché de son magasin "pour garder la surprise aux clients". La réouverture s'accompagnera aussi de l'arrivée dans l'équipe de son fils Alexandre Druart. "Dans un premier temps, on va partager le flambeau et plus tard, il le reprendra avec autant voire plus de motivation et de passion que nous en avons pu en avoir depuis plus de 30 ans. Cela enrichira la chocolaterie d'expériences culturelles (NdlR : Il a vécu un long moment en Chine) et pratiques nouvelles."

Pendant la longue période de fermeture, le chocolatier a aussi réfléchi à adopter une éthique encore plus stricte dans le choix des fournisseurs et des matières premières. "Nous voulons que notre chocolaterie soit en tête de file du respect des produits finis, de notre environnement et de l'équité envers les cultivateurs. Et surtout du respect des clients."