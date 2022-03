Un convoi de cinq véhicules partira ce jeudi afin de déposer des dons à Chelm et rapatrier une vingtaine d’Ukrainiens à Mons.

L’élan de générosité pour les Ukrainiens continue de grandir en Belgique. Alors que de nombreux réfugiés sont déjà arrivés chez-nous, d’autres devraient suivre. La solidarité s’est également mise en place à Mons où Xavier Molle et son fils Alexis réalisent des collectes de dons dans les locaux de l’UCL Mons. D’autres étudiants les aident à collecter et trier tout le matériel reçu. Xavier prendra ensuite la route de Chelm, situé à 25 kilomètres de la frontière ukrainienne, où il déposera tous ces dons. Ils seront ensuite envoyés dans les zones de guerre dont Kiev. Xavier ne sera pas seul dans son périple puisqu’un convoi de cinq vans et dix chauffeurs se chargera de ramener les réfugiés dans la Cité du Doudou.