Les agents d’HYGEA à Cuesmes s’étaient croisés les bras ce vendredi pour protester.

Un arrêt de travail spontané sur le site HYGEA de Cuesmes a entraîné des perturbations dans les collectes de déchets ce vendredi dans la région de Mons-Borinage. C’est une chaudière défectueuse, privant les agents de l’intercommunale d’eau chaude, qui a conduit à l’action de protestation. Une action qui a fait tomber à l’eau les collectes du vendredi dans les communes de Boussu, Hensies et Honnelles.

Vendredi après-midi, l’intercommunale annonçait qu’un réparateur avait été dépêché sur le site de Cuesmes pour relancer la chaudière, source de discorde.

Des collectes de rattrapage sont également annoncées ce samedi pour les ordures ménagères à Honnelles et Boussu. Pour les PMC et les cartons, à Boussu Centre également. Les modalités pour le rattrapage des PMC et cartons dans le reste de Boussu et pour Hensies seront communiqués début de semaine prochaine.

D’ici là, HYGEA invite les citoyens à rentrer leurs poubelles, car une tempête est annoncée ce week-end.