La Montoise souhaite partager son expérience et ouvrir l'art oratoire aux plus jeunes.

Elle était la seule Belge à accéder à la finale du Grand Oral de Laurent Ruquier diffusée mardi soir sur France 2. Laetitia Mampaka, 24 ans, s'est finalement inclinée face à la gagnante, Anna. Mais la Montoise n'a pas démérité devant un public composé notamment d'Eric Dupond-Moretti, Isabelle Nanty ou encore Kheiron. Surtout, elle a beaucoup tiré de cette expérience enrichissante.

"J'étais déjà contente d'arriver en finale", confie Laetitia Mampaka. "Ça voulait dire que je pouvais présenter mes trois discours et c'était une belle victoire pour moi. J'enchaîne les concours depuis que j'ai 21 ans. J'ai déjà remporté un prix européen. J'étais la candidate la plus rodée à ce niveau-là. Néanmoins, les concours d'éloquence restent très subjectifs. D'où l'importance d'être humble."

La Montoise ne compte pas s'arrêter là. Bientôt diplômée en droit international, elle aspire à partager sa passion pour l'art oratoire. "J'aimerais beaucoup avoir un local, idéalement dans ma ville, où je pourrais donner des cours aux jeunes. Car les clubs d'éloquence sont rarement ouverts aux moins de 18 ans. Dans le Hainaut, il n'y a pratiquement rien. À Bruxelles, c'est en train de se développer. Or, les bénéfices à tirer sont très importants pour l'estime de soi et l'avenir professionnel."

Pour mener à bien ces projets, Laetitia Mampaka pourra compter sur l'effet de mode dont jouit en ce moment l'art oratoire. Les concours d'éloquence sont de plus en plus médiatisés et trouvent même écho au cinéma. On pense notamment au Brio avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana ou plus récemment, aux Banlieusards de Kerry James.

Mais il reste malgré tout des barrières mentales à faire tomber selon notre finaliste. "C'est vrai qu'il y a un effet de mode. Il y a eu des documentaires et le concours Eloquentia qui a connu beaucoup de succès. Je ne sais pas quel a été l'élément déclencheur, mais une série d'événements fait que de plus en plus de monde s'intéresse à l'art oratoire. Cependant, on reste encore dans l'admiration. Les gens restent spectateurs plutôt qu'acteurs. Il faut faire tomber cette barrière. L'éloquence peut être accessible à tout le monde, il faut se lancer et travailler. J'aimerais donc pouvoir transmettre ce que j'ai appris, car la parole appartient à tout le monde", conclut Laetita Mampaka.