Virginie Delattre et les autorités ont eu un échange "très constructif" selon la Ville de Mons.

La polémique enflait dans la Cité du Doudou. Mercredi dernier, des jeunes militants communistes du groupe Renaissance et Renouveau étaient arrêtés alors qu'ils distribuaient des tracts et des masques dans le piétonnier. Après plusieurs heures passées au commissariat, les militants repartaient avec une amende administrative et un PV judiciaire pour rassemblement non autorisé et non-respect des mesures de confinement.

Mais les jeunes militants n'étaient pas les seuls embarqués dans cette mésaventure. La mère de l'un d'entre eux, Virginie Delattre, avait rejoint son fils au moment de l'arrestation pour s'inquiéter de son sort. Elle avait également été embarquée et avait écopé d'une amende administrative. Selon la police de Mons-Quévy, parce qu'elle s'était interposée au contrôle et avait refusé de décliner son identité. Virginie Delattre, elle, dénonçait une arrestation abusive. Elle nous confiait en outre avoir les preuves de sa bonne volonté, un jeune ayant filmé l'intervention: on la voyait clairement ne pas opposer de résistance et remettre sa carte d'identité.

Si dimanche encore, Virginie Delattre indiquait vouloir porter plainte, il semble que de l'eau a coulé sous les ponts depuis. En effet, dans un communiqué envoyé ce mercredi, la Ville de Mons fait état d'une rencontre constructive entre Virginie Delattre et le collège de police.

"De cet échange, il est ressorti que des erreurs d'appréciation ont été commises par Mme Delattre notamment quant au contexte de l’interpellation, au refus d’appeler une personne de confiance, au refus d’un traitement médicamenteux", indique la Ville de Mons en réaction aux témoignages de Virginie Delattre qui avaient enflammé la Toile. "Ces fausses accusations ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, au détriment de l'image et du professionnalisme dont fait preuve la Zone de Police." De son côté, le chef de corps reconnait des imprécisions dans la communication de la police sur le nombre de manifestants présents au moment des faits et l’heure de relaxe des personnes arrêtées administrativement.

"Au terme de cette réunion, il est important de souligner que chacune des parties admet qu'il n'y a en aucun cas eu de violences policières. Le Chef de Corps a conclu la réunion en disant et que tout acte policier a été posé conformément aux procédures en vigueur", poursuit la Ville dans son communiqué.

Ce communiqué donne également la parole à Virginie Delattre. Sachant qu'elle devait rencontrer les autorités, nous avons tenté de la joindre mardi à de multiples reprises, sans succès. "Mon témoignage a valeur en termes d’expérience subjective et en aucun cas, je n’ai voulu jeter le discrédit sur le travail de la police . Il y a des procédures que je ne connaissais pas et qui m’ont étonnée", déclare Virginie Delattre dans le communiqué de la Ville de Mons.

De son côté, Nicolas Martin réitère tout son soutien à la police de Mons-Quévy. "L’échange a été franc et a permis de préciser le déroulement exact des faits, mais aussi d’expliquer comment sont régies les procédures policières et les raisons pour lesquelles la police montoise a procédé aux arrestations", ajoute Nicolas Martin, le Bourgmestre de Mons. "Suite aux accusations portées à l’encontre de la police montoise, il m’importait de pouvoir faire la lumière sur le déroulement précis des événements. À cet égard, je tiens à préciser que toutes les phases de l’incident, aussi bien en rue qu’au commissariat, ont été filmées, ce qui a grandement facilité les explications apportées par les autorités. Je tiens à réitérer toute ma confiance en la police de Mons-Quévy et à encourager tout un chacun à respecter les règles édictées par le Conseil National de Sécurité dans l’intérêt de tous."