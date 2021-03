La cour d'assises du Hainaut a auditionné mardi l'expert qui est descendu à la rue du Pont Beumier, le lendemain de l'incendie au cours duquel Patricia Allemeersch a trouvé la mort, le 12 novembre 2017 à Jemappes. Le dimanche 12 novembre, Patricia Allemeersch est décédé dans l'incendie qui a ravagé sa maison. Son corps sans vie a été retrouvé couché face contre terre, à l'entrée de la cuisine.

Des traces de produits accélérant ont été retrouvées sur le sol par un chien sur trois zones distinctes. L'expert-incendie situe le départ du feu au niveau du canapé-lit dans lequel dormait habituellement la victime.

Dans son rapport, le conseiller forensique de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) a écrit: le feu n'a pas pu prendre près de la porte d'entrée et se communiquer au lit situé à plusieurs mètres de là par le sol. Les zones de dégradations sont peu importantes et le mobilier encore présent. Nous réitérons nos conclusions et confirmons le caractère volontaire de l'incendie avec l'usage d'une flamme pilote boutée à des matières imbibées de ce produit accélérant tel que du pétrole lampant notamment dans la région du lit où se trouve la victime.

Comment a été bouté le feu? L'expert écarte la chute accidentelle d'une cigarette tombée sur le sol recouvert de pétrole, thèse soutenue par l'accusée Marjorie Leclercq lors de l'instruction. L'expert a fait le test sur un sol carrelé, il a constaté que la cigarette absorbe le produit et s'éteint. Selon lui, c'est une flamme nue qui a permis l'incendie. Un briquet est possible mais l'expert pense plutôt à une torche.

L'expert INCC a analysé divers échantillons relevés sur la scène de crime. Selon lui, le liquide qui a été retrouvé sur le sol ne correspond pas au pétrole utilisé par la victime pour alimenter son poêle à pétrole dont le réservoir était rempli et ne fuyait pas. Rappelons que l'accusé a déclaré que la victime lui avait jeté une bouteille remplie de pétrole et que l'accusée s'en était saisie pour la balancer contre le sol et qu'elle s'était brisée. Cependant, il n'est pas identique à du pétrole retrouvé chez l'accusée non plus. Il s'agit d'un type de pétrole, répandu au pied de l'escalier et sur le pied d'un tabouret, provenant d'une autre source qui a été déversé.

Selon un pompier, le feu était violent, les flammes sortaient par les fenêtres et par les portes. Plusieurs témoins ont parlé de "flammes de couleur orange", signe de la présence d'un combustible.