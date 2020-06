Ce mardi, la cour entendra les témoins des faits et les témoins de moralité.

La cour d'assises du Hainaut a auditionné, lundi, le juge d'instruction chargé de l'enquête sur la mort dramatique de Jean-François Willems et divers experts. L'objet du procès concerne l'intention d'homicide qui est contestée par la défense d'Ahmed Smaili, auteurs de huit coups de couteau dont deux ont été mortels. Les faits qui sont produits sur la place Léopold de Mons, le 25 juin 2018 en soirée, ont été partiellement filmés par une caméra placée sur la façade du café Le Léopold, là où Jean-François Willems, 19 ans, buvait une bière en terrasse. Ahmed Smaili, quant à lui, se trouvait dans le café voisin, La Table Ronde, où il draguait la serveuse en enfilant les bières fortes depuis 19h35.

A 22h28, Ahmed change de café car La Table Ronde ferme ses portes. Il s'installe sur la terrasse du Léopold et il attend la serveuse, qui sort de son café à 22h37. La jeune femme est mal à l'aise, elle a appelé ses parents pour venir la chercher. Elle raconte les faits à son collègue du Léopold et à Jean-François, qui venait de trinquer avec Ahmed.

A 22h52, Jean-François accompagne calmement Ahmed vers le trottoir et lui demande de partir. Ahmed tente de revenir mais Jean-François l'en empêche. Pour le calmer, il lui donne une cigarette qu'il allume. Ahmed traverse et attend sur le trottoir d'en face, il fouille dans son sac durant soixante-sept secondes. Dans son sac, il y a son ordinateur, ses clés, divers objets, un briquet et un morceau de pain dans lequel est planté un couteau. Jean-François l'observe et lui demande de partir. Sur la terrasse, les clients ne s'intéressent pas à la scène car personne ne crie.

Il est 23h, Jean-François s'approche d'Ahmed, il revient en courant vers le café Léopold, se tenant la main sur la gorge. Ahmed fuit vers le Boulevard Charles Quint où il sera arrêté quelques minutes plus tard par la police. La scène a duré quelques secondes. Jean-François a été frappé sur le haut du corps à huit reprises par un objet tranchant. Deux coups de lame ont sectionné la veine jugulaire côté gauche. Il est mort dans la nuit après avoir été opéré à l'hôpital. Les médecins légistes n'ont constaté aucune lésion de défense sur son corps.

Ahmed Smaili prétend qu'il n'a pas eu l'intention de tuer la victime. Ayant perdu ses lunettes lors de la rixe, il dit avoir fermé les yeux et frappé au hasard, pour faire fuir Jean-François. Selon un ophtalmologue, le myope pouvait voir clairement à moins de trois mètres même s'il avait 1,68 gramme d'éthanol par litre de sang.

L'intention morale sera au cœur des plaidoiries des avocats. Ce mardi, la cour entendra les témoins des faits et les témoins de moralité.