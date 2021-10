La cour d'assises du Hainaut a procédé mardi à l'audition des témoins dans le cadre du procès de Marie Schrevens, accusée d'avoir volontairement bouté le feu dans un immeuble à kots, le 1er juillet 2015, le long de l'avenue Victor Maistriau à Mons. L'incendie avait blessé plusieurs personnes et fait une victime Il ressort de la déclaration de la propriétaire de l'immeuble et de son fils que Marie Schrevens avait commencé à poser des problèmes après l'incarcération de son compagnon. Elle ne s'occupait plus du chien et était soupçonnée de commettre des vols dans l'immeuble, notamment par Sophie Wauters, décédée dans l'incendie.

Le 30 juin, dernier jour du bail, le fils de la propriétaire est allé voir Mme Schrevens "car je pressentais des ennuis". Il a discuté avec elle, notamment au sujet des meubles qu'elle voulait emporter. Elle était sous influence de drogue.

Le lendemain, Marie Schrevens a réveillé son voisin du rez-de-chaussée en criant au feu. "J'ai vu un petit incendie, pas très haut, cela venait de commencer", a déclaré le témoin qui évalue la hauteur des flammes à une trentaine de centimètres.

Le locataire de l'appartement du premier étage à l'avant du bâtiment a, lui, entendu "des cris d'horreur, des appels à l'aide". Il pense que les cris venaient de chez sa voisine, Sophie, qui occupait le logement situé à l'arrière. Comme les flammes les empêchaient, lui et son ami, de sortir, ils se sont placés sur le balcon et ils ont été sauvés par des voisins.

Plusieurs témoins ont déclaré que Marie Schrevens avait menacé de bouter le feu à l'immeuble si son bail n'était pas reconduit. Toutefois, elle a répété à certains d'entre eux que l'incendie était accidentel, qu'elle avait allumé une bougie et qu'elle s'était réveillée face à un début d'incendie.

Le feu a été amplifié par les courants d'air. Sophie Wauters, qui habitait un étage plus haut, a été piégée dans les flammes.

La cour a écouté tous les témoignages. Les parties civiles et la défense ont souhaité poser une question subsidiaire à la question principale de culpabilité, à savoir l'incendie involontaire ayant causé la mort par défaut de prévoyance ou de précaution.

Les plaidoiries et le réquisitoire auront lieu mercredi. L'avocat général soutiendra le caractère volontaire de l'incendie. Il n'a pas souhaité poser la question subsidiaire, mais il ne s'y est pas opposé.