La cour d'assises du Hainaut a auditionné, lundi, le juge d'instruction, les policiers et quelques experts qui ont travaillé sur l'enquête de l'immeuble incendié le long de la rue Victor Maistriau à Mons, le 1er juillet 2015. Selon le juge d'instruction, la version de l'accusée est plausible, mais alors le feu aurait alors ravagé l'immeuble plus rapidement. Lundi, lors de l'instruction d'audience, Marie Schrevens a répété que le feu avait pris accidentellement dans le kot qu'elle louait dans cet immeuble. Les déclarations des premiers témoins arrivés sur place et les expertises confirment que le feu a démarré dans sa chambre.

L'accusée prétend qu'elle a allumé une bougie, vers une heure trente du matin, qu'elle avait placée de travers sur un support de CD. Quand elle s'est réveillée vers huit heures, elle a vu des flammes d'une trentaine de centimètres sur la table sur laquelle elle avait mis la bougie.

Selon le juge d'instruction, sa version est plausible. Toutefois, une reconstitution démontre que le feu a pris 108 minutes après le mécanisme de mise à feu de l'incendie. Dès lors, la version de l'accusée ne colle pas.

Mais cette expertise est remise en question par la défense qui attend le témoignage des experts incendie prévu mardi matin.

Les avocats de Marie Schrevens ont sollicité un test de polygraphie durant l'enquête. Un policier, précurseur en la matière, soutient que ce test est fiable de 92 à 97 %. Or, Marie Schrevens n'a pas menti à la question relative au caractère volontaire de l'incendie.

Le 1er juillet 2015, à 8h12, Marie Schrevens a appelé les secours, en état de panique, pour dire que son kot, dont le bail était arrivé à échéance la veille, était en proie des flammes au rez-de-chaussée, à gauche, à l'arrière du bâtiment.

Quand les services de secours sont arrivés, elle était sortie de l'immeuble, pieds nus. Deux hommes se trouvaient sur un balcon au premier étage, ils ont été sauvés par des voisins.

Par contre, Sophie Wauters, qui logeait au premier étage, à l'arrière du bâtiment, est décédée dans l'incendie. Selon les médecins légistes, elle est décédée par intoxication des fumées dégagées par l'incendie qui a ravagé tout l'immeuble.

Marie Schrevens aurait déclaré, selon quatre témoins, qu'elle allait bouter le feu à l'immeuble en cas de non reconduction du bail. La veille des faits, elle avait consommé de la drogue, de l'alcool et pris des médicaments. Elle prétend s'être endormie en laissant la bougie allumée.

Les auditions des experts en incendie, mardi matin, sont particulièrement attendues.