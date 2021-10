Le procès de Marie Schrevens, 32 ans, a débuté devant la cour d'assises du Hainaut à Mons. La Montoise âgée de 32 ans est accusée d'avoir bouté le feu à son immeuble en 2015. L'incendie avait provoqué la mort d'une occupante, Sophie Wauters.

Sept hommes et cinq femmes ont été tirés au sort jeudi mais le douzième juré est absent en raison de la naissance annoncée de son enfant. Ce juré est donc remplacé par un autre homme.

Les faits ont eu lieu le 1er juillet 2015 au matin dans un immeuble situé le long de l'avenue Victor Maistriau à Mons.

Sophie Wauters est décédée par intoxication dans son appartement, situé au premier étage de l'immeuble. Selon l'enquête, Marie Schrevens a volontairement bouté le feu dans son appartement, ce qu'elle conteste.

Deux journées seront consacrées aux auditions des experts et aux témoignages. Le procès est présidé par Martine Baes, conseillère à la cour d'appel. Pierre Hustin, avocat général, représente le ministère public. L'accusée est défendue par Me Coralie Fontaine et Me Bernard Dapsens, du barreau de Tournai. Les parties civiles seront représentées par Me Benjamin Brotcorne, également du barreau de Tournai, par Me Mélissa Vervaeke et Me Valentine Lienard du barreau de Mons.