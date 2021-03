Le procès de Marjorie Leclercq, 44 ans, accusée d'avoir volontairement mis le feu à la maison de sa voisine, rue du Pont Beumier à Jemappes, avec la circonstance que l'incendie a causé la mort de Patricia Allemeersch, a débuté lundi devant la cour d'assises à Mons. Les faits ont eu lieu le 12 novembre 2017. Lors de l'instruction d'audience, l'accusée a été confrontée aux différentes versions données pour l'incendie, qu'elle conteste. Le 12 novembre 2017, peu avant 21h, les services de secours ont été avisés qu'un incendie ravageait une maison sise à la rue du Pont Beumier, à Jemappes. A l'intérieur de la maison numéro 26, ils ont retrouvé le corps sans vie de Patricia Allemeersch, née en 1961, à l'entrée de sa cuisine.

L'alerte avait été donnée par sa voisine, Marjorie Leclercq, laquelle est en aveux d'avoir utilisé la carte bancaire de la victime à des fins personnelles et frauduleuses. La veille de l'incendie, une somme d'environ 4.000 euros a été détournée des comptes de la victime vers le compte de l'accusée et de sa fille, mineure. "Je l'ai fait, sans réfléchir. J'en suis honteuse, je voulais contenter mon entourage. Ce n'est pas facile d'avouer un vol", a-t-elle dit en pleurant. "J'ai commis plusieurs vols, au préjudice de plusieurs personnes, j'en suis honteuse." Elle est en effet poursuivie pour de nombreux vols de cartes bancaires.

Patricia Allemeersch © D.R.

Marjorie Leclercq conteste avoir bouté le feu de manière volontaire à l'habitation de sa voisine. Elle a donné différentes versions lors de l'enquête. Sa première était d'ailleurs en totale contradiction avec les constatations des experts. Elle dit avoir voulu avouer son vol à Patricia, le 12 novembre vers 19h, chez la victime. "Je voulais lui expliquer les faits et trouver un arrangement avec elle. Elle ne voulait pas car elle était fatiguée mais je lui en ai parlé quand même. Elle était saisie, puis fâchée, elle a pris une bouteille de pétrole, de deux litres environ, et l'a jetée dans ma direction. J'ai pris la bouteille et je l'ai jetée dans sa direction, elle s'est cassée."

L'accusée a donné trois versions différentes au magistrat instructeur, déclarant notamment que sa cigarette était tombée lors de sa visite chez sa voisine et que cela a provoqué l'embrasement. Elle n'en parle plus aujourd'hui. Marjorie est ensuite rentrée chez elle. "Je suis sortie fumer et j'ai entendu l'alarme incendie. J'ai levé le volet et j'ai hurlé après mon fils, lui demandant de venir m'aider, et à mes filles d'appeler les secours." Elle avoue avoir menti. "J'ai tenu beaucoup de discours car on me posait beaucoup de questions dont je n'avais pas la réponse", a-t-elle déclaré lors de son interrogatoire, lundi.

Les experts viendront donner leur version des faits.