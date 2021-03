La première journée du procès de Marjorie Leclercq, accusée d'un incendie mortel commis le 12 novembre 2017 à Jemappes, de faux en écriture, de vols simples, de fraude informatique et d'abus de confiance, s'est clôturée lundi après-midi à la cour d'assises du Hainaut à Mons, par l'audition des médecins légistes. Ils ont confirmé que Patricia Allermeersch était vivante au moment où le feu a été bouté dans sa maison.

Lors de l'examen externe du corps, qui a eu lieu durant la nuit du 11 au 12 novembre 2017, un médecin légiste a relevé une importante quantité de suie au niveau de la bouche et des narines. La thèse d'une intoxication au monoxyde de carbone a été confirmée lors de l'autopsie, réalisée le 7 février 2018, le taux de carboxi-hémoglobine était assez élevé. "Cela confirme qu'elle était toujours bien vivante au moment où le feu a été bouté", a déclaré le médecin légiste. Le corps de la victime n'était pas carbonisé, le feu ayant provoqué des blessures en majorité sur le bas du corps.

Lundi, Marjorie Leclercq a contesté avoir bouté le feu de manière volontaire à l'habitation de sa voisine, déclarant qu'elle voulait seulement avouer le vol de sa carte bancaire. "Elle était saisie, puis fâchée, elle a pris une bouteille de pétrole, de deux litres environ, et l'a jetée dans ma direction. J'ai pris la bouteille et je l'ai jetée dans sa direction, elle s'est cassée", a-t-elle déclaré lors de l'instruction d'audience. Elle est ensuite rentrée chez elle, constatant plus tard que la maison de Patricia était en feu. C'est elle qui a appelé les secours. Lors de l'enquête, elle a évoqué la chute accidentelle de sa cigarette sur le liquide inflammable, avant de parler brièvement de l'usage d'un briquet lors de son transfert du cabinet du juge d'instruction jusqu'à la prison de Mons.

Ce mardi matin, la cour auditionnera l'expert incendie, lequel a relevé trois foyers dans la maison appartenant à la victime à la rue du Pont Beumier à Jemappes. Selon ses conclusions, une cigarette tombée sur du pétrole n'a pas pu causer de tels dégâts, le feu a été bouté avec une flamme vive. Au moment de son arrestation, en mars 2018, l'accusée n'avait aucun antécédent judiciaire. Néanmoins, des notices en son nom étaient ouvertes à la police, pour des vols de cartes bancaires, des faux en écriture, des fraudes informatiques ou encore des vols d'ordonnances médicales. Sur ces faits, elle est en aveux.