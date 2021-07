L’école La Clairière Enchantée avait déjà fait parler d’elle il y a quelques semaines, après qu’un enfant se soit fracturé le bras après une chute depuis un arbre. Aujourd’hui, d’autres faits sont dénoncés par une maman. Le récit de cette dernière a de quoi glacer le sang. Le dossier est désormais entre les mains de la justice.

Son petit garçon, âgé de quatre ans et que l’on prénommera Yannis, aurait en effet été victime de viol. "Aux alentours du 20 février 2021, j’ai remarqué d’importants changements dans son comportement. Il ne voulait plus aller à l’école, il devenait plus agressif. Il demandait à changer d’école, faisait des crises de colère mais aussi d’angoisse", explique Coralie Michiels.

À l’époque, la maman cherche une explication auprès du personnel de l’école. "On ne m’a jamais rien signalé. C’est finalement en mai que j’ai compris ce qu’il se passait. Alors que je voulais lui donner le bain, Yannis n’a pas voulu enlever son caleçon. Il a fini par me dire qu’il avait mal aux fesses. J’ai cherché à comprendre pourquoi et après beaucoup d’hésitation, il a finalement tout raconté."