Les trains IC et L seront remplacés par des bus.

Soyez prévoyants si vous devez prendre le train le week-end du 27 et 28 juin. De nombreux trains seront supprimés et remplacés par des bus, entre Mons et Charleroi-Sud ainsi qu'entre Mons et La Louvière-Sud, en raison de travaux effectués par Infrabel.

Les trains IC Mouscron - Liège-Guillemins sont en effet interrompus en gare de Mons, dans un sens, et Charleroi-Sud, dans l'autre. Les navetteurs seront invités à emprunter un bus de remplacement pour effectuer le trajet entre Mons et Charleroi-Sud. Idem pour les trains L Mons - La Louvière-Sud qui sont remplacés par des bus sur l'ensemble de leur parcours.

La SNCB signale que l'heure de départ des trains L Quiévrain - Mons est adaptée sur l'ensemble de leur parcours et que le planificateur de voyages tient déjà compte de ces adaptations. Les arrêts de bus provisoires seront installés devant les gares de Mons, La Louvière-Sud et Charleroi-Sud mais aussi devant les gares intermédiaires présentes sur le trajet : Nimy, Havré, Thieu, Bracquegnies et Marchienne-au-Pont.