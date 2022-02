Nous vous l'annoncions la semaine dernière, la Ville de Mons ne mise pas sur nouvelle annulation de la Ducasse et entame les préparatifs pour les festivités prévues pour le week-end de la Trinité qui tombe le deuxième week-end de juin cette année. C'est ainsi que l'asbl Saint Georges de Mons lance le traditionnel appel aux talents pour le concours du Doudou illustré, en partenariat avec la Ville et Télé MB.

Pour rappel, le concours se décline en deux catégories. La première est ouverte aux adultes et adolescents inscrits au moins en première humanité. Les participants de cette catégorie ne peuvent déposer chacun qu’un seul et unique projet de visuel et chacun de ces projets ne peut avoir qu’un seul et unique auteur. Le vainqueur verra son œuvre déterminer le visuel officiel de la Ducasse 2022. Si le lauréat de cette catégorie est âgé de 18 ans ou plus, il recevra la somme de 1000 €. S’il est âgé de moins de 18 ans, il recevra un chèque-cadeau d’une valeur de 1000 € pour l’acquisition de matériel(s), d’équipement(s) ou encore le financement d’activités à vocation pédagogique, éducative, culturelle ou sportive.

L'autre catégorie est aux classes d’élèves de l’enseignement primaire et de 3ème maternelle. Les classes participantes ne peuvent chacune déposer qu’un seul et unique projet de visuel, pouvant avoir été réalisé par un ou plusieurs voire tous les élèves de la classe. La participation en dehors de l’activité scolaire, à titre privé, n’est donc pas admise. La classe gagnante verra son visuel reproduit sur les t-shirts de la corde du Petit Lumeçon. . La classe lauréate recevra un chèque-cadeau d’une valeur de 1000 € pour l’acquisition de matériel(s), d’équipement(s) ou l’organisation d’activité(s) à vocation pédagogique, éducative, culturelle ou sportive, au bénéfice de tous les élèves de la classe concernée voire aussi des autres élèves de l’école concernée et tout en restant dans le champ de l’activité scolaire ; si le visuel gagnant a été réalisé par un seul élève, celui-ci recevra, à titre personnel, un chèque-cadeau d’une valeur de 200 € pour l’acquisition de matériel(s), d’équipement(s) ou le financement d’activité(s) à vocation pédagogique, éducative, culturelle ou sportive.

Le règlement et les formulaires de participation sont disponibles sur www.mons.be, à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Mons, auprès de la Cellule Lumeçon, à l’accueil de l’Office d’Informations Touristiques et Culturelles de Mons visitMons, ainsi qu'à l’accueil du Musée du Doudou.

Le jury sélectionnera 10 à 30 projets de chacune des deux catégories. Ces projets seront ensuite exposés au musée du Doudou, du 19 mars (dès 11h00) au 19 juin 2022 mais soumis au vote du public dès le 19 mars (11h30) jusqu’au 28 mars 2022 (18h00). Pour voter, rien de plus simple : sur www.mons.be ou au musée du Doudou, l’exposition y étant accessible gratuitement (à noter que le musée du Doudou est fermé les lundis). Le classement du jury et celui du public interviendront dans le classement final à concurrence de 50% chacun. Les visuels primés seront dévoilés au public quelques semaines avant la Ducasse.