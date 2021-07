La crise du coronavirus a eu un impact sur toute la planète et sur bien des aspects. C'est le cas à Mons où le carnet rose a souffert des effets de la pandémie. Durant les quatre années qui ont précédé la crise, on enregistrait une moyenne de 1.006 naissances de bébés montois par an. En 2020, annus horribilis, ils n'étaient que 906. Et pour cette année, à la date du 29 juillet, ils sont 501.

La Cité du Doudou s'inscrit ainsi dans une tendance nationale. Les experts parlent même de baby bug. Les chiffres de fécondité ont commencé à baisser après la crise économique de 2008. La pandémie n'a rien arrangé. Mener une grossesse dans des conditions "covid" semble avoir découragé de nombreux futurs parents.

La tendance est la même au niveau des mariages. On en a célébré en moyenne 292 par an durant les quatre années qui ont précédé la pandémie. En 2020, il n'y en a eu que 163. Cette année, on en compte déjà 122 à la date du 29 juillet. Signe que les affaires matrimoniales reprennent.

"Comme en attestent les données chiffrées, le covid a eu un réel impact sur le projet de vie de nos concitoyens: tant le nombre de naissances que de mariages a été fortement impacté", constate le bourgmestre Nicolas Martin. "Néanmoins, la reprise est bien présente : le nombre de mariages célébré chaque semaine affiche une hausse significative et on sent bien que la population a hâte de pouvoir revivre normalement et se retrouver pour des événements familiaux qui marquent une vie."

La Ville de Mons rappelle d'ailleurs que l'opération visant à planter un arbre à chaque naissance se poursuit. À chaque naissance enregistrée au service population de Mons, chaque famille reçoit un bon numéroté et estampillé avec lequel il suffira de réserver un arbre à planter auprès du service travaux de la Ville. Cette distribution a lieu une fois par an, aux alentours du 25 novembre, car le dicton est bien connu des jardiniers : "À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine !".

"Les services de l'état civil et de la population de la Ville sont toujours restés au service des citoyens et ils se sont adaptés rapidement à la situation imposée par la crise sanitaire. Les rendez-vous en ligne facilitent ce travail et les citoyens peuvent toujours prendre rendez-vous via le site internet de la Ville", conclut Achile Sakas, échevin de l'État civil et de la Population.