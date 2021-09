Envie de dénicher la perle rare dans un océan de galettes? Ce sera possible ce week-end au Lotto Mons Expo avec le retour de la foire du disque, Be Pop. Elle sera ouverte le 11 septembre de 13 à 18h, et le 12 septembre de 10 à 18h.

Des dizaines d'exposants seront présents, venus d'un peu partout en Europe. Et il y en aura pour tous les goûts, du rock au jazz en passant par l'électro, la soul, le punk ou encore le reggae. Difficile de ne pas trouver son bonheur parmi les milliers de disques vinyle et de CD's qui seront proposés.

On y retrouvera également des vendeurs de matériel hi-fi qu'il soit neuf et d'occasion, des réparateurs de platines et autre matériel audio, toute la panoplie nécessaire pour stocker et entretenir ses disques et enfin – grande nouveauté cette année- un fabricant de meubles pour vinyles.

Cette foire du disque n'en est pas à son premier rendez-vous dans la Cité du Doudou, mais cette édition 2021 n'en est pas moins exceptionnelle. Be Pop est en effet le premier grand événement qu'accueille le Lotto Mons Expo depuis la fermeture du secteur événementiel l'an dernier. Si l'organisation de cette foire est possible, c'est que le centre de vaccination a libéré de l'espace. Il est passé de quinze à deux lignes et s'est replié dans une salle attenante au grand hall d'exposition. Il a en effet coulé des doses de vaccin sous les ponts depuis que le centre a ouvert ses portes en mars dernier. Sa fermeture complète est prévue le 30 octobre. D'ici là, il sera encore possible de se faire vacciner les vendredis et samedis, sur rendez-vous.

Côté pratique pour la foire du disque, les organisateurs annoncent que le covid safe ticket ne sera pas indispensable, les mesures en vigueur étant respectées. "Nous sommes plus qu'heureux de pouvoir organiser la cinquième édition de Be Pop après une longue absence", explique Anne Jacques, l'une des organisatrices. "C'est une année spéciale. Nous aurons 65 exposants au lieu des 80 habituels, car il y en a beaucoup qui viennent de l'étranger. Pour rester plusieurs jours en Belgique, il faut un pass covid. Tous ne l'ont pas. Le Brexit complique également les choses. Pour le public cependant, il ne faudra pas de covid safe ticket, mais un masque en intérieur. Be Pop n'est pas un événement qui rassemble des milliers de personnes. Nous respecterons la jauge autorisée pour les événements en intérieur et nous pouvons compter sur un grand espace de 2.000 m2 qui est aéré. Nous avons aussi prévu une grande terrasse en extérieur où il y aura un bar, des djs et des foodtrucks."

L'accès à Be Pop Mons se fera par l'avenue Thomas Edison, à l'arrière du Lotto Mons Expo. Le prix de l'entrée est fixé à 10 euros.