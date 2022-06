Plus de transparence, un projet plus écologique et des gabarits réduits pour des raccords plus harmonieux avec le bâti existant. Ce sont, en résumé, les changements apportés par Belfius Immo qui veut requalifier son ancien siège régional avenue Jean d’Avesnes. La majeure partie de son bâtiment étant vide, la filiale immobilière de la banque souhaite le démolir pour y construire un ensemble immobilier de 93 appartements, une crèche pouvant accueillir 40 enfants, une agence bancaire, un parking souterrain, un parking vélo et un îlot verdurisé. Un endroit stratégique pour un tel projet, estime le promoteur.

Un premier permis avait été sollicité en août 2020, mais le promoteur a dû introduire une nouvelle demande de permis le 6 mai dernier suite à un problème de délai dans la procédure. De nouveaux plans, tenant compte des remarques formulées par les citoyens lors de la première enquête publique, ont été introduits.

Concrètement, les volumes des bâtiments ont été revus. C’est surtout le bâtiment situé le long du boulevard Albert-Elisabeth qui a été remanié : il sera moins haut d’un mètre et moins profond, jusqu’à huit mètres, afin de réduire l’impact visuel. Un autre bâtiment, servant de local technique et de parking vélo de 120 places a été déplacé et réduit. Des espaces extérieurs ont également été rajoutés pour que la plupart des logements bénéficient de terrasses ou balcon. L’emprise du parking souterrain a été réduite et la moitié des 93 emplacements seront des places partagées pour les clients de l’agence en journée et pour les résidents en soirée. Le bâtiment se veut aussi plus durable, avec 96 panneaux photovoltaïques sur les toits. Le projet veut aussi connecter, à pied, le boulevard au centre-ville.

La philosophie du projet, orienté architecture contemporaine, ne bouge pas. Belfius estime un chantier de trois ans, qui débuterait en avril 2023. Si le permis est octroyé en septembre.