L'agence située place des Chasseurs va laisser place à un bâtiment multifonctionnel.

L'agence Belfius située à l'angle de place des Chasseurs et de l'avenue Jean d'Avesnes fera bientôt partie du passé. Belfius compte en effet le démolir pour y ériger un nouveau bâtiment d'environ 12.000 m2.

Conçu par Noho Architecture & Design, le nouvel immeuble intégrera des logements, une crèche, un parc accessible au public en journée et du parking qui sera en partie mutualisé. Des places seront ainsi réservées à l'agence et à la crèche durant la journée, et aux logements en dehors des heures de bureau. Un pavillon sera également construit pour accueillir 120 vélos. Quant au service bancaire, il sera toujours assuré dans ce nouvel édifice. Il devrait même y accueillir l'une si pas la plus grande agence Belfius de Wallonie.

"En collaboration avec la Ville de Mons, nous avons porté une attention particulière à la qualité architecturale et sociétale du projet", indique Nicolas Fruy de Belfius Immo. "Au lieu de les séparer comme cela se fait trop souvent dans ce type de projet, nous avons volontairement intégré différentes catégories de logements entre elles, des plus accessibles aux logements haut de gamme. Des espaces extérieurs communs seront dédiés à la rencontre entre les habitants."

La demande de permis sera introduite dans les prochaines semaines. Si tous les voyants passent au vert, les travaux pourraient commencer au début de l'année 2022.