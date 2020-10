Les amoureux du Whopper pourront bientôt se délecter à Quaregnon. L'enseigne Burger King s'apprête à ouvrir son restaurant dans le nouveau complexe commercial (à côté du magasin Ixina) et complété par diverses enseignes, situé à la Route de Mons. Les portes s'ouvriront aux premiers clients dès la première semaine de novembre, même si la date précise n'a pas encore été communiquée.

En attendant, le géant américain du fast-food se prépare. Notamment en recrutant pas moins de 30 personnes. "Vous travaillez en cuisine / grill autant qu'en salle / accueil", est-il écrit dans la description de l'offre d'emplois sur le site du Forem. "Vous accueillez les clients, prenez les commandes et servez. Vous préparez tous burgers de la carte, frites et accompagnements, tenez la caisse, rangez, débarrassez et nettoyez la salle."

Il s'agit de contrats à temps partiel (20 heures/semaine) et à durée déterminée dans un premier temps. Il est prévu de débuter dès le 2 novembre mais deux semaines de formation au préalable à Charleroi seront nécessaires. Les candidats doivent postuler avant le 15 octobre via un questionnaire en ligne proposé en collaboration avec le Forem.

Annoncé en octobre 2018, le projet d’implantation du fast-food à Quaregnon a longtemps été dans les démarches administratives avant de recevoir le feu vert en juin 2019. S'en sont suivies les premières étapes de la construction du bâtiment qui est désormais presque terminée. Ce restaurant deviendra le deuxième Burger King du Borinage, après celui installé depuis janvier dernier sur l'aire d'autoroute de Saint-Ghislain.

La célèbre chaîne de fast-food ne viendra pas seule dans ce complexe commercial puisque le projet consiste notamment en l’extension du supermarché Aldi. Mais aussi de la relocalisation au sein d’une extension d’un showroom Au coin du Feu, de l’implantation de deux nouvelles enseignes commerciales Electro Dépôt et JYSK (literie, meubles, déco). Enfin, en complément aux commerces, le projet abritera une taverne/restaurant ainsi qu’un parking de 298 places à disposition de la clientèle et du personnel. Pour ces enseignes, le projet est en cours de finalisation.