Le troisième jour de Ducasse s’est une nouvelle fois déroulé dans une ambiance globalement conviviale et bon enfant. Enormément de monde étaient présents en ville, notamment pour le concert.

"Nos services étaient présents en nombre pour sécuriser et encadrer les festivités de ce vendredi. Le concert a attiré la foule qui est restée dense jusqu'en fin de nuit dans le Centre-Ville montois", indique la police de Mons-Quévy. "Vers 3h, notons une ambiance plus électrique essentiellement due aux esprits plus éméchés qui a donné lieu à quelques altercations isolées mais tout est à chaque fois vite rentré dans l'ordre notamment grâce à l'intervention rapide de nos services présents en nombre partout sur le terrain."

Au total, 43 arrestations pour ivresse publique et/ou troubles à l'ordre public ainsi que quatre arrestations judiciaires de personnes signalées ont été réalisées. huit véhicules ont dû être enlevés pour mauvais stationnement. Quelques remarques ont été faites à certains établissements notamment concernant les diffusions sonores. Aucun fait particulier n'est à déplorer.

"Vu la densité de la foule, nous tirons donc un bilan très positif de ce vendredi de Ducasse", conclut la police de Mons-Quévy.