Malgré quelques difficultés de livraison dues à la crise, les ventes se portent très bien.

C’est incontestablement un passage obligatoire pour tous les amoureux de Noël. La Maison du Père-Noël, situé à la rue Ferrer à Cuesmes, accueille chaque année de véritables passionnés et des collectionneurs, en plus des simples curieux qui viennent profiter de la magie de l’endroit. Cette année, heureusement, la crise sanitaire n’est pas venue jouer les troubles fêtes : les ventes sont donc très bonnes.

"Les clients savent que les restaurateurs devront fermer leurs portes relativement tôt. Je pense que de ce fait, nombreux sont ceux qui ont fait le choix d’organiser le réveillon à la maison", explique Jean Naizy. "Et lorsque l’on reçoit chez soi, on a envie de décorer ! Nos clients viennent de partout, de toute la Belgique mais également de France, d’Allemagne, de Hollande, parce qu’ils savent qu’ils trouveront de la quantité et de la qualité à prix raisonnable."