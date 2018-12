Mercredi soir, la situation a dégénéré à Hensies.

Des pneus et des palettes pour bloquer l'autoroute et empêcher les camions de circuler. L'image s'est déjà produite de très nombreuses fois ces dernières semaines. Les gilets jaunes ont organisé des barrages autoroutiers du côté de Feluy, de Charleroi et bien évidemment au poste-frontière d'Hensies. A plusieurs reprises, le passage vers la France a été interrompu et l'autoroute a dû être fermée complètement à la circulation.

Le dernier blocage en date, celui de mercredi soir, a dégénéré. Un camion transportant notamment des barres de chocolat a été pris d'assaut par plusieurs personnes. Celui-ci a été pillé puis incendié alors qu'il était en attente, dans la file, sur la bande de gauche de l'autoroute. Une enquête a été ouverte par la police de la route (WPR Hainaut). "C'est en cours mais ce ne sera pas évident parce qu'il y avait beaucoup de personnes sur place", confie la police de la route. "Gilets jaunes ou casseurs ? Déterminer qui a fait quoi prend du temps évidemment. "

Face à ces barrages qui se créent essentiellement en soirée, la police tente toujours d'agir le plus rapidement possible. "Dès que l'on constate que des files commencent à se former sur l'autoroute, nous envoyons directement des équipes pour tenter de débloquer le barrage. Nos collègues français font la même chose. Il est nécessaire d'intervenir très vite, notamment à Hensies, car la formation de files crée du danger jusqu'à l'échangeur d'Hautrage où des automobilistes arrivent vite et ne s'attendent pas à être ralentis."

Parallèlement, la police essaye d'empêcher la formation même des barrages. Intervenir en amont est toutefois difficile. "Nos équipes patrouillent régulièrement à ces endroits critiques. Nous essayons de voir ce qu'il se passe à plusieurs points pour empêcher que des groupes se forment sur l'autoroute : que ça soit à Feluy ou à Hensies. Ce jeudi, nous avons par exemple arrêté trois automobilistes qui venaient de Namur pour ralentir volontairement la circulation en roulant à 70k m/h. C'est une entrave à la circulation. Lorsque l'on double, il faut le faire le plus rapidement possible."