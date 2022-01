La 13e édition du week-end sans alcool au volant vient de se clôturer et l'heure est au bilan pour la police boraine qui n'a pas chômé durant ces derniers jours. Quelque 193 véhicules et 215 personnes ont été contrôlés de vendredi à dimanche. La police recense notamment 25 conduits sous influence, 9 pour stup et 16 pour alcool au volant. Elle a en outre procédé à 10 retraits de permis pour une période de 15 jours.

Une prise pour le moins insolite a également émaillé ce week-end de contrôles intensifs. 200 kg de nourriture surgelée ont ainsi été découverts à bord d'un véhicule. Le hic? Les produits étaient emballés dans des sacs poubelle, leur traçabilité était impossible, aucune date de péremption n’était indiquée et de sérieux doutes pouvaient se poser sur le respect de la chaîne du froid. Contactée par la police boraine, l'AFSCA a demandé la destruction de ces aliments douteux.