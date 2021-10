Une nouvelle opération d’envergure a été menée par la police fédérale ce week-end. Différents contrôles ont été menés en collaboration avec les zones de police locales, dont la zone de police boraine qui y a pris part vendredi, entre 16 heures et minuit. Plusieurs services ont été mobilisés : cinq policiers de la brigade anti-criminalité, six policiers du service circulation routière, deux polices du service enquête et recherche et le maitre-chien du service stupéfiants. Six aspirants-inspecteurs actuellement en formation à l’académie de police y ont également pris part.

76 véhicules ont ainsi été contrôlés dont 58 ont été fouillés et 103 personnes ont été contrôlées. Au total, 18 conduites sous influence, soit 9 pour alcool et 9 pour produits stupéfiants, ont été détectées. 13 retraits de permis pour une période de 15 jours ont été ordonnés et deux véhicules ont été immobilisés pour non-respect de la législation encadrant le permis de conduire. Un défaut d’assurance a également été constaté.

Notons encore qu’au total, 29 PV de roulage et un PV pour port d’arme prohibé ont été dressés. 12 saisies de produits stupéfiants opérées. Enfin, une arrestation administrative a été nécessaire.