Une fois n’est pas coutume, six policiers du service enquêtes et recherches de la zone de police boraine étaient en appui des organismes sociaux, ce samedi soir, alors que différents contrôles étaient menés dans les snacks de la région. L’AFSCA et l’ONEM ont ainsi visité plusieurs établissements.

Outre des employés incorrectement déclarés, trois PV et deux avertissements ont été rédigés par l’AFSCA. Deux commerces ont également été placés sous scellés et les caisses saisies à la suite de trop nombreux infractions constatées. Pareille opération de contrôle n’est pas rare dans la région, mieux vaut dès lors se remettre en ordre afin d’éviter les ennuis.