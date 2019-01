Ces silhouettes, à l'effigie des policiers qu'on peut aperçevoir dans l'émission "Enquêtes" sur RTL-TVi, doivent permettre de lutter contre les excès de vitesse

Particulièrement active en matière de contrôles de la circulation, la zone de police boraine redouble d’inventivité pour pousser les conducteurs à lever le pied de l’accélérateur. La dernière idée en date ne manque pas d’ingéniosité et devrait en surprendre plus d’un… En effet, la zone s’est dotée, il y a quelques jours, de "silhouettes de policiers."





"Imprimées sur une plaque en métal, ces photos grandeur nature et hyper réalistes de nos célèbres inspecteurs Caroy et Ledune seront dans un premier temps exposées au sein de notre hôtel de police et lors du salon des mandataires (prévu les 14 et 15 février à Marche-en-Famenne). Par a suite, elles seront installées aux endroits stratégiques et problématiques de notre territoire", communique la police boraine.

Pour cette dernière, il s’agit "d’un dispositif original qui vient compléter le panel d’outils de prévention en matière de sécurité routière, notamment par rapport aux vitesses inadaptées bien trop fréquentes sur les routes et à l’origine de nombreux accidents." Bref, il ne faudra pas être surpris de croiser plusieurs fois le même policier…