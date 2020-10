À chaque jour – ou presque – son lot de nouvelles mesures. Des mesures que les zones de police du pays sont contraintes d’assimiler et faire respecter tant bien que mal. En effet, au-delà des nombreuses exceptions qui entourent certaines dispositions, elles font parfois elles-mêmes face à un manque d’effectifs et de moyens. Le coronavirus n’épargne en effet pas les services mobilisés sur le terrain.

Les zones comptent donc avant tout sur le civisme de la population. "Nos services n’ont jamais réellement relâcher leur attention mais il leur a été demandé de consacrer au moins deux fois 30 minutes aux contrôles des mesures covid dans le cadre de leurs patrouilles", explique Siham Zannoun, responsable de la communication pour la zone de police boraine.

"Il s’agit principalement de contrôler les rassemblements, la fermeture des buvettes et le respect des gestes barrières dans les établissements horeca,… Nous attendons de voir si d’autres directives seront annoncées dans les prochains jours. Nous sommes bien conscients que pour les gens, tout cela commence à devenir difficilement supportable. Nous constatons un ras-le-bol général plus qu’un relâchement. Mais nous comptons sur la responsabilisation de chacun."

Et pour cause : contrôler le respect des mesures auprès de chaque citoyen est impossible. "Il y a beaucoup d’exceptions, de choses qui restent permises. Les règles peuvent également différer d’une commune à une autre. Il est certain qu’assurer nos missions en période de confinement était plus simple, même si nous espérons évidemment ne pas en revenir à cela !"

Rappelons qu’aux mesures déjà d’application, d’autres pourraient s’ajouter à la liste dans les prochains jours. Un confinement nocturne pourrait être instauré en province de Hainaut, comme cela a été décidé en province de Brabant wallon ce lundi soir.