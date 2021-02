Ce samedi, entre 16 heures et minuit, divers contrôles visant à lutter contre la petite délinquance, la consommation et la vente de produits stupéfiants, les nuisances diverses et le respect des mesures sanitaires (rassemblement, port du masque, couvre-feu,…) ont été menés par la brigade anti-criminalité de la zone de police boraine.

Au total, sept policiers ont été engagés dans cette opération menée sur les communes de Boussu, Colfontaine, Quaregnon, Frameries et Saint-Ghislain. 55 personnes et 41 voitures ont été contrôlées, dont cinq qui ont fait l’objet d’une véritable fouille. In fine, une douzaine de PV ont été rédigés, dont un pour déplacement non-essentiel pendant le couvre-feu.

Parmi les infractions relevées, citons quatre véhicules enlevés pour défaut d’assurance et/ou d’immatriculation, une personne qui conduisait sous le coup d’une déchéance du droit de conduire et une autre qui ne possédait pas de permis de conduire, deux détentions de produits stupéfiants et une suspicion de deal, et la saisie d’une arme prohibée.

Preuve que pareille opération, menée régulièrement sur le territoire borain, reste indispensable.