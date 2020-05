Quatre communes sont impactées par le bilan de ce jeudi.

La courbe des nouveaux cas de coronavirus va-t-elle recommencer à jouer au yo-yo? Pendant deux semaines, les chiffres communiqués par le SPF pour la région de Mons-Borinage ont longé le plancher. Mardi, un bond de 25 nouveaux cas était enregistré avant de voir le bilan quotidien retomber à 2 mercredi. Ce jeudi, ce sont 10 nouveaux cas de coronavirus qui sont signalés dans la région. Les communes touchées sont les suivantes: Dour (1), Frameries (1), Hensies (4) et Mons (4).

Jusqu'à maintenant, il fallait remonter au 11 mai pour retrouver un bilan quotidien dépassant les dix nouveaux cas dans la région de Mons-Borinage. Les chiffres communiqués mardi et jeudi témoignent sans doute des effets du déconfinement. Mais jusqu'à présent, tant la région que le reste de la Belgique restent épargnée par une reprise vertigineuse. À Mons-Borinage, deux pics avaient été atteints: le 8 avril et le 24 avril avec respectivement 126 et 124 nouveaux cas.