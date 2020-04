L'intercommunale attend une confirmation des communes pressenties.

Fermés depuis plusieurs semaines à la suite des mesures de confinement prises pour lutter contre le Covid-19, les recyparcs s’apprêtent à rouvrir leurs portes. Du moins, certains. Dans la zone de l’intercommunale Hygea, seuls 11 des 22 sites du réseau sont susceptibles d’à nouveau accueillir le public dans les prochains jours, sous certaines conditions évidemment. Il s'agit des sites d'Obourg, de Baudour, de Frameries, de Dour, de Jurbise, de Colfontaine, de Soignies, de Seneffe, de Binche, d'Erquelinnes et de Morlanwelz. Autant écrire que dans certaines communes, on grince déjà des dents.

"Nous avons pris contact avec les communes dont les sites des recycparcs ont été jugés appropriés pour une réouverture car la zone de d'attente est suffisante grande", explique Belinda Demattia, porte-parole d’Hygea. "Il est demandé aux communes de mettre à disposition du personnel communal, chargé d’assurer des contrôles en amont de l’accès au site, dans les files d’attente donc, pour vérifier le type de déchets, s’assurer que l’automobiliste dispose d’une carte Hygea,…"

S’il est possible que les recyparcs rouvrent ce mercredi, rien n’est donc certain. "Nous avons besoin de confirmations des communes. La circulaire de la ministre, sur laquelle nous nous basons pour prendre nos décisions, prévoit que l’on donne la priorité aux collectes en porte-à-porte. Pour ce faire, nous avons dû dédoubler les collectes. Nous avons donc moins d’effectifs disponibles sur le site des recycparcs. Sans la collaboration des communes, une réouverture serait difficilement envisageable."

À Jurbise, la bourgmestre Jacqueline Galant a déjà fait savoir qu’elle trouvait cette cogestion inadmissible. "Pallier au manque d’effectifs d’Hygea va engendrer des problèmes pour les communes. Aussi, nous proposerons la présence de gardiens de la paix dont la mission se limitera à gérer le flux de circulation. Hygea doit prendre ses responsabilités. Toutes les communes paient ce service et ce n’est donc pas elles à assurer les missions de l’intercommunale."

Rappelons que dans un premier temps, seuls les déchets verts pourront être évacués. "Si nous constatons que les règles de sécurité sont respectées et que les centres de tri ne sont pas saturés, nous pourrions étendre l’accès aux déchets inertes, aux encombrants et aux papiers-cartons." Le port du masque et le respect des consignes sont bien entendu obligatoires. Le cas échéant, les recyparcs pourraient à nouveau fermer leurs portes.