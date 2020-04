Un seul nouveau cas est enregistré à Mons.

Ces dernières 24 heures, ce sont 174 nouvelles hospitalisations pour cause de contamination au Covid-19 et 340 sorties qui ont été comptabilisées en Belgique. Dans la région de Mons-Borinage, la tendance est globalement positive même si l’épidémie reste bien présente et que le nombre de nouveaux cas est toujours en augmentation.

Sur l’ensemble des 13 communes, on dénombre désormais 1652 cas confirmés. C’est 14 de plus que la veille mais depuis plusieurs jours, l’on constate assez clairement un ralentissement de l’augmentation du nombre de nouveaux cas. Preuve, encore une fois, que les mesures de confinement ne sont pas vaines.

Ce mercredi, les chiffres sont similaires à ceux de la veille : un seul nouveau cas à Mons (677 au total), à Jurbise et à Quévy, deux de plus à Boussu et Colfontaine, trois cas supplémentaires à Saint-Ghislain. La plus forte augmentation (+4) est enregistrée à Quaregnon. Les communes de Dour, Frameries, Hensies, Lens, Quiévrain et Honnelles ne comptent aucun nouveau cas ce jour.

Évidemment, comme toujours depuis qu’ils sont communiqués commune par commune, ces chiffres doivent être relativisés. En effet, la hausse du nombre de tests réalisés engendre inévitablement une hausse du nombre de cas officiellement détectés. Ils ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. S’agissant du seul état des lieux officiel chiffré d’une situation qui évolue de jour en jour, il nous parait important de continuer à relayer cette information.