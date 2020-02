Certains dossiers sont en passe d'aboutir. D'importantes rénovations vont par exemple être entreprises à la Deuxième rue.

Le nombre de logements sociaux inoccupés sur le territoire de Saint-Ghislain fait l’objet de nombreuses conversations et polémiques ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux. Pascal Baurain, chef de file de l’opposition, publie en effet régulièrement des vidéos pour dénoncer la gestion de la majorité en place.

Combien de logements inoccupés, propriétés du Logis Saint-Ghislainois, compte donc la commune ? "Nous en comptons 156, dont beaucoup seront prochainement remis dans le circuit locatif", explique Patrick Danneaux, président du Logis. Plusieurs projets de rénovation sont en effet en cours ou en passe de débuter.

À Sirault, sur 53 logements disponibles, on compte trois logements inoccupés mais prochainement remis en location. À Neufmaison, un seul logement est libre sur 20 au total. Sur Tertre, 44 logements sur 456 sont inoccupés. Des travaux d’isolation, de toiture ou encore d’égouttage doivent y être entrepris. Du côté de Baudour, on répertorie 17 logements vides sur 396. Enfin, à Saint-Ghislain, 90 des 739 logements ne sont pas occupés.

"Ça peut paraître beaucoup mais en réalité, tous font l’objet de projets de rénovation. Du côté de la Deuxième rue par exemple, nous ne garderons pour ainsi dire que les murs. La surface sera agrandie pour que les familles profitent d’un séjour plus spacieux, de sanitaires plus confortables et de véritables chambres." 36 logements sont concernés par ces travaux d’ampleur, 14 seront simplement remis en état locatif. Par habitation, ce sont entre 80 et 100 000 euros qui sont nécessaires.

"C’est un vieux dossier. Nous l’avons initié en 2013 et depuis, nous jouons au ping-pong avec différents intervenants. Nous venons finalement d’obtenir les accords de la Région wallonne. Nous allons donc pouvoir avancer", se réjouit le président. "Il faut cesser de croire qu’une remise en location se fait en un claquement de doigt. Certains logements nécessitent d’importantes rénovations et donc moyens lorsqu’ils sont quittés par les locataires."

Par ailleurs, le Logis tente de grouper ses interventions. "Lorsque nous intervenons, nous couplons le tout pour avoir les tarifs les plus intéressants possibles auprès des firmes. De notre côté, nous ne pouvons pas tout faire : nos équipes sont réduites et procèdent aux remises en état de base. Les décisions de travailler en interne ou de faire appel à une société sont prises en fonction des dégâts. L faut cesser de faire croire qu’on laisse des logements vides par plaisir."

Comme toutes les sociétés de logements sociaux, le Logis est confronté à deux réalités : des locataires parfois peu soucieux de l’entretien du bien qu’ils occupent, et la difficulté à obtenir les budgets nécessaires à la remise en état.