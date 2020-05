Dont 7 à Mons et 7 à Saint-Ghislain.

Ce lundi marquait la réouverture des commerces après pratiquement deux mois de fermeture. Il marque aussi une nouvelle hausse du nombre de cas covid-19 dans la région de Mons-Borinage. Ces dernières 24 heures, on enregistre en effet 17 cas supplémentaires en comparaison avec la veille. C’est le plus lourd bilan depuis le 28 avril dernier, où l’on en comptait 30 de plus.

Ce lundi, les nouveaux cas sont à répartir entre sept communes : +2 à Boussu et à Quiévrain, +1 à Dour, à Colfontaine et à Frameries, +3 à Quévy et enfin, +7 à Mons et à Saint-Ghislain. Le nombre total de cas comptabilisés dans la région depuis que le SPF Santé publique communique les résultats commune par commune est désormais de 1760.

Des chiffres qui doivent évidemment toujours être pris avec des pincettes puisqu’ils n’illustrent pas le reflet exact de la propagation de coronavirus en Belgique. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.