Boussu: Le Verger rempile pour une troisième édition

Ce premier week-end de juillet sera marqué par de nombreux départs en vacances. Mais pas besoin de prendre le large pour passer du bon temps en famille. Dimanche en effet, le centre culturel de Boussu proposera une nouvelle édition, la troisième, du Verger.

Lancé en 2018, l'événement a pris ses quartiers dans un magnifique espace naturel de Boussu-Bois offrant une vue imprenable sur la Vallée du Hanneton. Pour le centre culturel, l'objectif était notamment de mettre en valeur ce bel espace public parfois trop méconnu. Mission réussie, car les deux premières éditions du Verger ont rencontré un joli succès de foule. La troisième ne devrait pas démériter, car une fois de plus, le programme est alléchant.

Le festival accueillera un marché artisanal mettant en valeur les savoir-faire artistiques et créatifs locaux. Un Village Bien-Etre sera également aménagé pour s'initier à diverses pratiques relaxantes telles que l'utilisation des fleurs de Bach, les massages relaxants ou encore la kinésiologie. Événement familial s'il en est, le Verger proposera aussi un tas d'activités ludiques pour les petits et les grands, avec des ateliers créatifs, une initiation au cirque, des balades à cheval ou même un parcours aventure.

Bien ancré dans son territoire, le Verger invitera également les festivaliers à devenir les touristes de leur quartier avec une balade didactique et dynamique sur l'histoire de la Vallée du Hanneton. Dans la même veine, ce sont les breuvages des deux brasseries boussutoises qui permettront de se désaltérer. Côté victuailles, des food-trucks proposeront toute une série de mets issus de la cuisine du monde.

Le tout sera ambiancé par une scène musicale où se succèderont concerts et dj's. Enfin, le Village des MJ abritera pas moins de sept maisons de jeunes de la région de Mons-Borinage qui proposeront une multitude d'activités allant du défilé de mode recyc' à l'atelier de confiture en passant par le vélo-smoothies et bien d'autres surprises encore. Deux cerises sur le gâteau: le Verger est un festival gratuit et on annonce du beau temps ce dimanche.