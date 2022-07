La commune de Honnelles lance son premier concours photo à destination des sportifs

La commune de Honnelles organise régulièrement des concours photo afin d’illustrer ses revues communales. Elle a, cette fois-ci, décidé de mettre à l’honneur les sportifs en mettant en place un premier concours photo dédié pour eux. Les photos candidates seront postées sur la page Facebook de la commune laissant les habitants les départager en "likant" celle de leur choix. Un bon d’achat dans un magasin de sport est à gagner. Les dix premières photos choisies seront également exposées lors du salon du sport.

"L'échevinat des Sports organise, pour la première fois sur notre commune, un concours photos à destination des sportifs honnellois", indique la commune de Honnelles. "Pour participer, les candidats devront envoyer une photo d'eux en plein exercice sportif à l'Administration communale via le mail brigitte.claus@honnelles.be. Ils devront également mentionner, dans le mail, leur nom, prénom, numéro de téléphone et adresse."

Les photos seront ensuite publiées en début juillet sur la page Facebook de la commune. Les citoyens devront voter en likant. La photo ayant totalisé le maximum de like se verra récompensée d’un bon d’achat dans un magasin de sport. Les dix premières photos choisies seront également mises à l’honneur lors du salon du sport qui se déroulera au complexe sportif La Roquette de Montignies-sur-Roc. Elles seront encadrées en version 50 x 70 cm et seront exposées le 17 septembre 2022. Les dix lauréats pourront, à la clôture du salon du sport, récupérer le cadre et la photo en cadeau.

Cette initiative permettra aux citoyens de la commune de connaître les sportifs qui nous représentent et de les mettre en valeur.