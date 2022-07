Hornu: Du joli monde attendu pour la Kermesse à Bouboule

Bouboule is back. La célèbre mascotte de Boussu va encore passer au bûcher, mais avant cela, elle déambulera dans les rues de la commune boraine pour sa traditionnelle kermesse.

Une kermesse qui a pris de l'ampleur au fil des ans et dont l'édition 2022, programmée du 26 au 28 août, ne devrait pas démériter. Une fois de plus en effet, l'organisation a mis les petits plats dans les grands pour concocter une programmation musicale qui devrait rameuter les foules. Vendredi, Boris Motte, chanteur du groupe El Trio et finaliste emblématique de la saison 3 de The Voice Belgique, ouvrira les hostilités avant que Mademoiselle Luna prenne le relais aux platines.

Le samedi sera disco ou ne sera pas. De fait, la kermesse de Bouboule accueillera "The Original Shows" de Boney M. Le leader du mythique groupe a rendu l'âme en 2010, mais les trois chanteuses qui l'ont accompagné des années 80 jusqu'aux années 2000 écument toujours les scènes. Elles ne manqueront pas de mettre le feu. DJ Lila et MC Shurakano poursuivront sur la lancée avec une soirée "Soul Train".

Enfin, dimanche, Océana, gagnante de The Voice Kids originaire de Quaregnon animera l'avant-première de la tête d'affiche: Julie Zenatti. Après son dernier album, "Refaire danser les fleurs", sorti l'an dernier, la star française révélée par Notre-Dame de Paris retrouve enfin la scène et a sorti un nouveau single pour l'occasion, "Déhanche". Nul doute que l'on va se trémousser à Hornu.

La kermesse sera en outre marquée de nombreuses animations dont une brocante nocturne le vendredi soir. Le brûlage de Bouboule et un grand feu d'artifice ponctueront les festivités dimanche soir. En espérant que la météo soit de la partie, des milliers de personnes devraient une fois de plus affluer vers Hornu.