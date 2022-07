La Wallonie va soutenir le complexe sportif de Jurbise et Lens

Ça manquait dans le coin, mais le besoin va pouvoir être comblé. Les communes de Jurbise et Lens planchaient sur un projet commun de complexe sportif. Et bonne nouvelle, le dossier a été retenu par le gouvernement wallon qui va donc apporter son soutien.

Ils étaient nombreux sur la ligne de départ. Une soixantaine de projets avaient en effet été déposés. Seuls douze ont été retenus par le ministre des Infrastructures sportives Adrien Dolimont, dont le projet commun de Jurbise et Lens. Les voyants passent donc au vert pour ériger un nouveau complexe sportif en face du château communal de Jurbise qui profitera aux associations sportives et aux écoles des deux entités.

"Nous sommes très heureux de cette nouvelle qui apportera de nouveaux services pour nos communes. C'était une opportunité unique ! Désormais, d'autres étapes vont pouvoir être menées afin de concrétiser cette ambition commune. Nous aborderons l'étude financière du projet et nous poursuivrons que si les finances communales le permettent", explique Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise.

"Nous avons vu qu'une grande majorité d'associations sportives lensoises et jurbisiennes sont favorables à ce projet commun. Nous voulons soutenir nos écoles, nos clubs et nos associations dans la pratique sportive et c'est un projet intéressant, à quelques pas de notre entité", ajoute Isabelle Galant, bourgmestre de Lens.

Le futur complexe sportif pourrait proposer aux habitants des deux entités une grande salle multisports et une salle plus petite pour des disciplines comme le football, la gym, basket ou encore la danse parmi bien d’autres. Il serait géré en commun par l’intermédiaire d’un conseil de gestion composé de représentants des deux communes, mais aussi des écoles et clubs qui utiliseraient les installations.